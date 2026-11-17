Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин умер на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба московского «Спартака». Он участвовал в Суперсерии 1972 г. против Канады, а в 1976 г. в составе сборной СССР выиграл Олимпийские игры

В возрасте 81 года умер олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по хоккею Юрий Ляпкин. Об этом сообщила пресс-служба московского «Спартака».

«Отечественный хоккей понес большую утрату. Мы скорбим вместе с болельщиками „Спартака“ и всем хоккейным миром», — говорится в сообщении клуба.

О дате и времени прощания с Юрием Ляпкиным сообщат дополнительно.

Юрий Ляпкин выступал за «Спартак», воскресенский «Химик» и сборную СССР, участвовал в Суперсерии 1972 г. против Канады. В 1976 г. он выиграл Олимпийские игры в составе сборной СССР и стал чемпионом СССР в качестве капитана московского клуба.