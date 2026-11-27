Основатель Pizza Hut Дэн Карни умер в возрасте 95 лет. Его сын рассказал, что причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких

Умер основатель Pizza Hut Дэн Карни, сообщила газета The New York Times со ссылкой на его сына Майкла.

По его словам, Дэн Карни скончался 13 ноября в своем доме в Уичито в возрасте 95 лет. Он уточнил, что причиной смерти стала хроническая обструктивная болезнь легких.

Дэн Карни родился 6 октября 1931 г. в Канзас-Сити, штат Миссури. В 1958 г. Дэн Карни и его брат Фрэнк Карни основали Pizza Hut, взяв у матери $600 на открытие. Партнером стал сосед Джон Бендер, который разработал рецепт фирменного соуса. Спустя несколько лет он продал братьям свою долю. Первый ресторан Pizza Hut площадью 46 кв. м был открыт в Уичито.

Через год после открытия сеть насчитывала пять точек. Благодаря продаже франшиз компания расширила присутствие из Канзаса на всю территорию США, а также в Австралию и Китай. В середине 1960-х в США работали 145 ресторанов Pizza Hut. К 1971 г. компания стала крупнейшей сетью в мире, открыв около 1 тыс. точек. В 1977 г. братья продали бизнес корпорации PepsiCo за $300 млн. Это эквивалентно $1,7 млрд по текущему курсу, уточняет NYT.