Ювелир Паоло Булгари, который вывел семейный бренд Bulgari на мировой рынок, скончался в возрасте 89 лет. Похороны пройдут 23 ноября в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме

Ювелир Паоло Булгари умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщила газета La Repubblica со ссылкой на семью ювелира.

«Ушел из жизни величайший ювелир нашего времени», — сообщила семья Паоло Булгари.

Родные ювелира отметили его «необыкновенный характер» и «глубокую человечность». Несмотря на рост почти два метра, он работал продавцом в своем историческом бутике, рассказала семья Паоло Булгари.

Похороны ювелира пройдут 23 ноября в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерузалемме, сообщила Il Sole 24 ore.

Паоло Булгари родился 8 октября 1937 г. в Риме. Ювелир был внуком основателя ювелирного дома Bulgari Сотирио Булгари. К семейному бизнесу Паоло Булгари присоединился в 1960 г., пройдя путь от изучения драгоценных камней до участия в разработке дизайна украшений.

В 1984 г. Паоло Булгари возглавил компанию, а его брат Никола Булгари стал вице-президентом, под их руководством бренд стал символом итальянской роскоши. Расцвет компании пришелся на 1960–1970 гг., когда ее клиентами были кинозвезды. Паоло Булгари оставался президентом Bulgari и после продажи семейного бизнеса французскому концерну LVMH в 2011 г.