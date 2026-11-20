Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ об отмене шестидневной рабочей недели. С 16 декабря работники перейдут на пятидневку без сокращения зарплаты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ об отмене графика работы с шестью рабочими днями и одним выходным, сообщила пресс-служба правительства страны.

«Все знают, что отдохнувший человек производит гораздо больше, а качество его работы становится выше. После 12-часовой смены и еще четырех часов в автобусе у работника не остается времени даже на то, чтобы погладить ребенка по голове. Мы хотим гуманизировать мир труда», — заявил Луис Инасиу Лула да Силва.

Новые правила начнут действовать с 16 декабря и предусматривают два оплачиваемых выходных в неделю без сокращения зарплаты. Максимальная продолжительность рабочей недели сократится с 44 до 42 часов. С декабря 2027 г. она составит не более 40 часов.

Луис Инасиу Лула да Силва также сообщил, что правительство обеспечит бесплатный общественный транспорт по выходным. По словам министра Секретариата президента Гильерме Боулоса, решение стало результатом многолетней борьбы профсоюзов и общественных движений за сокращение рабочего времени.

Установленную продолжительность рабочей недели в Бразилии изменили впервые за 38 лет, сообщает Radio Senado. В предыдущий раз ее сокращали в 1988 г. — с 48 до 44 часов.

В России также обсуждали возможность изменения продолжительности рабочей недели. В марте 2026 г. бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем. Инициативу раскритиковали в Госдуме и Совете по правам человека.