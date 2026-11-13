В Британии сбой Microsoft нарушил работу парламента и судов

Сбой у Microsoft нарушил работу парламента, судов, экстренных служб и медицинских учреждений Великобритании, сообщает Sky News. Полиция также сообщила о невозможности получения онлайн-обращений. С неполадками столкнулись пользователи сервисов Microsoft более чем в 70 странах

Сбой в Microsoft парализовал работу полиции, больниц и парламента в Великобритании. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на заявления депутатов, представителей здравоохранения и сведения из суда.

Члены Палаты общин, включая лейбористку Ребекку Лонг-Бейли, сообщили о невозможности чтения писем и отправки ответов избирателям через систему Outlook.

Сбой также затронул полицейские управления и медицинские учреждения. В полиции сообщили, что не могут получать обращения через онлайн-формы. По информации телеканала, с неполадками столкнулись 25 из 44 полицейских округов Великобритании.

Также пострадали по меньшей мере 47 медицинских учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS). В частности, зафиксированы проблемы с доступом к электронным консультационным услугам. Кроме того, сотрудники экстренных служб не могут передавать данные пациентов в обычном порядке, сообщила представитель профсоюза GMB Рэйчел Харрисон.

В королевском суде Манчестера на Миншулл-стрит присяжных досрочно отпустили из-за сбоя в работе Microsoft 365, отмечает Sky News. Проблемы с сервисом возникли как в суде, так и в связанных с ним учреждениях.

Пассажиров поездов предупредили, что сбой в работе Microsoft может ограничить доступ к железнодорожным билетам и обновлениям о поездках по электронной почте. Аэропорты Хитроу, Манчестер и Станстед сообщили, что на их работу сбой не повлиял.