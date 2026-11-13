В Британии сбой Microsoft нарушил работу парламента и судов

Сбой у Microsoft нарушил работу парламента, судов, экстренных служб и медицинских учреждений Великобритании, сообщает Sky News. Полиция также сообщила о невозможности получения онлайн-обращений. С неполадками столкнулись пользователи сервисов Microsoft более чем в 70 странах
Сбой в Microsoft парализовал работу полиции, больниц и парламента в Великобритании. Об этом сообщил
Sky News со ссылкой на заявления депутатов, представителей здравоохранения и сведения из суда.
Члены Палаты общин, включая лейбористку Ребекку Лонг-Бейли, сообщили о невозможности чтения писем и отправки ответов избирателям через систему Outlook.
Сбой также затронул полицейские управления и медицинские учреждения. В полиции сообщили, что не могут получать обращения через онлайн-формы. По информации телеканала, с неполадками столкнулись 25 из 44 полицейских округов Великобритании.
Также пострадали по меньшей мере 47 медицинских учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS). В частности, зафиксированы проблемы с доступом к электронным консультационным услугам. Кроме того, сотрудники экстренных служб не могут передавать данные пациентов в обычном порядке, сообщила представитель профсоюза GMB Рэйчел Харрисон.
В королевском суде Манчестера на Миншулл-стрит присяжных досрочно отпустили из-за сбоя в работе Microsoft 365, отмечает Sky News. Проблемы с сервисом возникли как в суде, так и в связанных с ним учреждениях.
Пассажиров поездов предупредили, что сбой в работе Microsoft может ограничить доступ к железнодорожным билетам и обновлениям о поездках по электронной почте. Аэропорты Хитроу, Манчестер и Станстед сообщили, что на их работу сбой не повлиял.
13 ноября в работе Microsoft произошел
масштабный сбой. Он нарушил работу почты Outlook, сервиса видеосвязи Teams и других продуктов Microsoft 365. Компания подтвердила проблемы с подключением в разных регионах мира. По данным Downdetector, сообщения о неполадках поступили из 74 стран и территорий. В Microsoft заявили, что признаков кибератаки не обнаружено.