Суд постановил обратить в доход государства имущество бывшего главы Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко и других ответчиков на общую сумму более 1,5 млрд руб. Всего по делу проходили восемь человек

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск заместителя генерального прокурора об изъятии имущества бывшего главы администрации города Алексея Логвиненко и иных лиц стоимостью более 1,5 млрд руб., говорится в сообщении суда.

Иск был подан в интересах Росимущества, уточняет суд.

С Алексея Логвиненко и матери его гражданской супруги Наталии Скороход суд также постановил солидарно взыскать 5,47 млн руб. — эквивалент стоимости автомобиля Toyota Avalon 2023 г. выпуска, проданного 3 ноября 2025 г. Бывший глава администрации должен выплатить госпошлину в размере 900 тыс. руб. Решение обращено к немедленному исполнению, но в законную силу еще не вступило.

Ответчиками по делу выступают восемь человек. В качестве третьих лиц в деле участвуют ЗПИФ «А1 Капитал» в лице управляющей компании АО «Контрада Капитал» и ООО «Сбербанк страхование жизни».

22 октября «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщал , что общая сумма требований Генпрокуратуры составляла 1,58 млрд руб. Основным активом указаны 12,5 тыс. инвестиционных паев фонда «А1 Капитал», которые оцениваются в 1,1 млрд руб. По данным собеседника агентства, часть имущества бывший чиновник оформлял на близких и доверенных лиц, чтобы скрыть его предполагаемое коррупционное происхождение.

Как уточняли в пресс-службе суда, иск также охватывал два земельных участка и жилой дом общей стоимостью более 32,4 млн руб., квартиру дороже 27,3 млн руб., пять автомобилей стоимостью 44,45 млн руб. и долю в нежилом помещении. В перечень вошли золотые монеты, оружие и наручные часы общей стоимостью свыше 17,3 млн руб., 150 млн руб. по договорам страхования жизни, а также наличные: 43,43 млн руб., более $1 млн, 64,54 тыс. евро и 300 тыс. армянских драмов.

24 октября 2025 г. официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о задержании Алексея Логвиненко по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По версии следствия, в 2020 г. глава администрации привлек кредит коммерческого банка в нарушение бюджетного законодательства, причинив городскому бюджету ущерб более 47 млн руб. В тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил его под стражу.