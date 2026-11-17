Практическую часть не будут включать в основной период ЕГЭ по физике и химии в ближайшие два года, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Апробация экспериментальных заданий уже началась, но перед их внедрением необходимо проверить готовность регионов проводить экзамены по единым стандартам

Практическую часть ЕГЭ по физике и химии не введут в основной период проведения экзаменов в ближайшие два года, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийской встрече с родителями учащихся.

«В ближайшие два года точно мы эту часть в основной период проведения ЕГЭ пока вводить не будем», — сказал Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что подготовка займет несколько лет, однако затягивать ее ведомство не намерено.

По словам главы Рособрнадзора, в 2026 г. уже проходит апробация вариантов заданий для экспериментальной части экзаменов по физике и химии. Главная задача перед внедрением нового блока — оценить, готовы ли регионы проводить его по единым правилам и стандартам.

Анзор Музаев отметил, что благодаря национальным проектам практически во всех школах есть качественное лабораторное оборудование. При этом предстоит выяснить, насколько оно одинаково, где его разместят для проведения экзамена, как организуют практическую часть и в какие сроки она будет проходить.