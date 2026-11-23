Холдинг VK, его дочерняя компания ООО «Макс» и ее бывший гендиректор Елена Багудина подали иски против Совета ЕС с требованием отменить введенные против них санкции. Истцы считают большинство обвинений неподтвержденными и ложными

Холдинг VK, его дочерняя компания ООО «Макс» и ее экс-гендиректор Елена Багудина обратились в Общий суд Европейского союза, чтобы оспорить их включение в санкционные списки, следует из информации в Официальном журнале ЕС. Иску VK присвоен номер T-664/26, заявлению «Мах» — T-669/26, иску Елены Багудиной — T-672/26.

Истцы требуют отменить решение Совета ЕС от 13 июля в части, касающейся каждого из них. Они также просят возложить на Совет ЕС все судебные расходы.

В заявлениях приведены основания для обжалования: истцы считают, что Совет ЕС допустил ошибку при оценке обстоятельств для включения в санкционные списки. По мнению истцов, большинство утверждений, которыми обоснованы ограничения, «не только необоснованны и ложны, но и недостаточны для того, чтобы продемонстрировать, что заявитель „оказывает техническую поддержку подавлению гражданского общества и демократической оппозиции“».

Иски поступили в суд 7 октября. На тот момент требования в публичной карточке дела не раскрывались.