В Финском заливе в трех милях от границы России два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, сейчас идет эвакуация экипажа. Последствия уточняются

В Финском заливе атаковано судно, следовавшее в Калининград. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА», — написал Александр Дрозденко.

По его словам, сейчас идет эвакуация экипажа. Последствия уточняются.

Угроз для снабжения Калининградской области нет, заявил глава региона Алексей Беспрозванных. Он сообщил, что находится на связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом и держит ситуацию на личном контроле.