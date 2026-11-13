В ФНПР назвали сферы с возможностью перехода на «четырехдневку»

Перейти на четырехдневную рабочую неделю могут сотрудники проектной и аналитической сфер, IT-специалисты и работники офисных и инженерных подразделений, рассказал глава Федерации независимых профсоюзов России. Сложнее всего это будет сделать предприятиям с непрерывным циклом, энергетикам, металлургам, химикам и нефтепереработчикам

Перейти на четырехдневную рабочую неделю могут сотрудники проектной и аналитической сфер, IT-специалисты, а также работники офисных и инженерных подразделений. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.

Главным условием для такого перехода он назвал возможность сохранять производительность без обязательного присутствия на рабочем месте в течение пяти дней.

«Наиболее реалистичен такой переход там, где результат труда зависит не столько от количества часов присутствия человека на рабочем месте, сколько от его производительности», — пояснил Сергей Черногаев. По его мнению, сокращение рабочего времени возможно и на предприятиях, где автоматизация позволяет выпускать прежний объем продукции за меньшее время. Часть эффекта от роста производительности следует направлять на улучшение условий труда, считает глава ФНПР.

При этом перейти на четырехдневную неделю будет сложнее предприятиям с непрерывным производственным циклом, а также энергетическим, металлургическим, химическим и нефтеперерабатывающим компаниям. Ограничения затронут и сферы, где требуется круглосуточное обслуживание. Для таких организаций Сергей Черногаев предложил совершенствовать сменные и гибкие графики.