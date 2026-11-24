Гражданин РФ погиб в результате израильского удара по сектору Газа, сообщило представительство России при Палестинской национальной администрации. Мужчина работал врачом-хирургом и в момент инцидента находился на рабочем месте в медицинском учреждении

Россиянин погиб при израильском ударе в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Юлия Овсянникова.

«12 ноября в результате израильского авиаудара по медицинскому комплексу „Насер“ в городе Хан-Юнис в секторе Газа погиб гражданин Палестины, имевший также гражданство Российской Федерации», — рассказала она.

По данным российского представительства в Рамалле, погибший работал врачом-хирургом и в момент инцидента находился на рабочем месте в медицинском учреждении.

Армия Израиля сообщила, что 12 ноября нанесла удар по высокопоставленному представителю ХАМАС и боевикам, которые находились в больнице «Насер». По версии израильских военных, ХАМАС использовал больничный комплекс как командный пункт. Палестинское движение эти утверждения опровергло