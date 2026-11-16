Банк России с 1 января 2027 г. сможет предоставлять в ФНС информацию о гражданах, которые «систематически» получают доходы от других физлиц. ЦБ также сможет запрашивать у налоговой данные о счетах, вкладах и доходах россиян. Поправки внесли ко второму чтению бюджетного пакета законопроектов

В Госдуму внесли поправки, которые позволят Банку России передавать в ФНС информацию о гражданах, «операции по счетам которых обладают признаками систематического получения доходов от иных физических лиц», следует из документа, опубликованного в электронной базе данных парламента.

Что будет относиться к «систематическому получению доходов», не уточняется.

Поправки были внесены ко второму чтению бюджетного законопроекта. Инициатором поправок выступил Минфин, сообщали источники «Эксперта» и «Интерфакса» 13 ноября. Изменения предлагается внести в закон «О Центральном банке РФ», следует из поправок. Аналогичные поправки были предложены в Налоговый кодекс, сказал 15 ноября статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Текущая версия законопроекта предполагает, что норма распространяется на сведения по операциям, совершенным после 1 января 2026 г., говорится в поправках. При этом 15 ноября, за несколько часов до публикации поправок в думской электронной базе, Алексей Сазанов заявил, что Минфин согласен с тем, что норма должна действовать только в отношении операций, совершенных с 1 января 2027 г.

В рамках обмена информацией ЦБ сможет запрашивать у ФНС сведения о счетах, вкладах и доходах граждан. В частности, регулятор сможет запрашивать у налоговиков информацию об открытии и закрытии банковских счетов и вкладов физических лиц, не являющихся ИП, а также о категориях их среднемесячных доходов. С 1 сентября 2027 г. к этим сведениям добавится информация об электронных кошельках, следует из поправок.