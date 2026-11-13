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В Госдуму внесли законопроект для IPO региональных компаний

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 13 ноя 2026 21:20
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
В Госдуму внесли законопроект, разрешающий IPO региональных компаний. В сентябре в Минфине отмечали, что власти регионов активно думают о выводе на IPO подконтрольных им компаний
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает первичное размещение акций (IPO) региональных компаний. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Законопроект содержит поправки к федеральным законам «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О концессионных соглашениях».
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, решение об IPO и SPO предприятия реального сектора, которое находится во владении субъекта РФ, будет принимать руководитель соответствующего региона. При этом кабмин сможет вводить требования к ценным бумагам, в отношении которых может быть принято решение о приватизации.
В отличие от «традиционных» форм приватизации, проведение IPO позволит привлечь средства частных инвесторов непосредственно в уставной капитал компаний с госучастием при сохранении контроля над ними за субъектом РФ, уточнили авторы инициативы.
Текущее законодательство ограничивает продажу долей субъектов в компании через организованные торги, говорил в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Он подчеркивал, что региональные власти «активно смотрят» в сторону вывода компаний на биржу.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев на ВЭФ-2026 говорил, что фондовый рынок — единственный существенный источник привлечения инвестиций в экономики регионов. Но для того, чтобы этот источник заработал, следует предоставить больше полномочий субъектам и внести изменения в нормативную базу, отмечал он.
В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить программу первичных и вторичных размещений акций компаний с госучастием. Тогда глава государства призвал ведомства разработать отраслевые планы по выводу крупных эмитентов на биржу и увязать меры государственной поддержки с публичным статусом компаний.
Тэги
Госдума IPO государство Законопроекты

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