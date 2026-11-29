Испанские власти проверяют деятельность Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). По словам бизнесмена, проверку запустили после того, как он раскритиковал планы правительства Испании по ограничению доступа к социальным сетям и предупредил об их последствиях для пользователей

Испания начала расследование в отношении Telegram из-за предупреждения пользователей о планах правительства Педро Санчеса ограничить использование социальных сетей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

По словам предпринимателя, регулятор считает, что опубликованное в феврале предупреждение могло нарушить Общий регламент ЕС по защите персональных данных (GDPR).

«Если целью было заставить нас замолчать, то это не сработает. GDPR защищает частную жизнь, а не политиков от критики», — написал Павел Дуров в Telegram.

В феврале Павел Дуров обратился к пользователям Telegram в Испании и раскритиковал инициативы правительства Педро Санчеса. Среди них были запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет с обязательной проверкой возраста, введение личной и уголовной ответственности для руководителей платформ за неудаление запрещенного контента, а также контроль за распространением материалов с помощью алгоритмов.

Павел Дуров утверждал, что такие меры угрожают анонимности пользователей, свободе слова и конфиденциальности. Он призвал испанцев выступить против инициатив правительства.