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В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 20:20
Фото: Austin Kehmeier/Unsplash
В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса, роста цен и падения покупательной способности, передает El País. В результате были задержаны более 40 человек. Из-за акции были перекрыты несколько крупных дорог и отменены некоторые железнодорожные рейсы
Два крупнейших профсоюза Испании — CC OO и UGT — объявили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса, роста цен и снижения покупательной способности населения, передает газета El Pais.
Акция началась в полночь 11 ноября. Профсоюзы призвали работников остановить работу и выйти на демонстрации. Последний раз эти организации совместно проводили всеобщую забастовку в 2012 г.  
В результате в нескольких городах были задержаны по меньшей мере 42 человека, передает El Pais. Из-за забастовки несколько крупных дорог в Мадриде, Барселоне и Валенсии оказались перекрыты, а часть железнодорожных рейсов была отменена, утверждает газета. 
Организаторы ожидали массового участия, но предупреждали, что активность будет различаться по регионам в зависимости от остроты жилищного кризиса. Согласно опросу, которые приводит газета, 23% работающих респондентов заявили, что присоединятся к забастовке, еще 36,3% не собирались прекращать работу, 22,4% поддерживали акцию, но не планировали участвовать, а 10,3% не определились. По подсчетам профсоюза CC OO, забастовку поддержали около 4,5 тыс. производственных советов, комитетов сотрудников и профсоюзных организаций.
Всеобщей забастовке предшествовали массовые протесты против жилищного кризиса. 3 октября в Мадриде прошла демонстрация, в которой, по оценке правительства Испании, участвовали около 70 тыс. человек. Организаторы заявили о 500 тыс. участников. Протестующие требовали снизить арендную плату, ввести бессрочные договоры найма и изъять жилье у крупных инвестиционных фондов. На фоне протестов премьер-министр Испании Педро Санчес распустил парламент и назначил досрочные выборы на 29 ноября.
Тэги
Протесты забастовка Испания Жилье

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