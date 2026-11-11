В Испании прошла первая за 14 лет всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса, роста цен и падения покупательной способности, передает El País. В результате были задержаны более 40 человек. Из-за акции были перекрыты несколько крупных дорог и отменены некоторые железнодорожные рейсы

Два крупнейших профсоюза Испании — CC OO и UGT — объявили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса, роста цен и снижения покупательной способности населения, передает газета El Pais.

Акция началась в полночь 11 ноября. Профсоюзы призвали работников остановить работу и выйти на демонстрации. Последний раз эти организации совместно проводили всеобщую забастовку в 2012 г.

В результате в нескольких городах были задержаны по меньшей мере 42 человека, передает El Pais. Из-за забастовки несколько крупных дорог в Мадриде, Барселоне и Валенсии оказались перекрыты, а часть железнодорожных рейсов была отменена, утверждает газета.

Организаторы ожидали массового участия, но предупреждали, что активность будет различаться по регионам в зависимости от остроты жилищного кризиса. Согласно опросу, которые приводит газета, 23% работающих респондентов заявили, что присоединятся к забастовке, еще 36,3% не собирались прекращать работу, 22,4% поддерживали акцию, но не планировали участвовать, а 10,3% не определились. По подсчетам профсоюза CC OO, забастовку поддержали около 4,5 тыс. производственных советов, комитетов сотрудников и профсоюзных организаций.