В Калужской области ввели временный запрет на продажу и использование пиротехники. Он будет действовать с 1 декабря по 11 января

Антитеррористическая комиссия и оперативный штаб Калужской области приняли решение о введении временного запрета на продажу и использование пиротехники в регионе с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

«Решением совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области с 1 декабря 2026 г. по 11 января 2027 г. на территории региона будет введен запрет на реализацию, а также использование организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами пиротехнических изделий», — говорится в сообщении.

За неисполнение или нарушение решений региональной антитеррористической комиссии будет установлен административный штраф, предупредили власти.