В Канаде тысячи студентов вышли на протесты

Тысячи студентов Монреаля вышли на протесты против условий в вузах, мер жесткой экономии правительства и стоимости жизни, сообщил CTV News. Забастовка началась 9 ноября. Акцию организовала Коалиция сопротивления за студенческое профсоюзное единство (CRUES)

В Канаде тысячи студентов вышли 13 ноября на протесты, сообщил CTV News. Забастовка в провинции Квебек шла с 9 ноября, ее организовала Коалиция сопротивления за студенческое профсоюзное единство (CRUES).

В Монреале студенты выступали против условий в вузах, правительственных мер экономии и стоимости жизни. Некоторые участники использовали красный квадрат — символ студенческой забастовки 2012 г. По оценке CRUES, всего в забастовке приняли участие 100 тыс. человек, передает La Presse.

Протестующие требовали пересмотреть программу помощи студентам, так как рост стоимости жизни и обучения вынуждает их искать подработку и переходить на заочное обучение, что грозит потерей права на господдержку. Также они призвали реинвестировать средства в образование Квебека. Учащиеся колледжа Cegep de Saint-Laurent, в частности, указали на неудовлетворительное состояние зданий, передает CTV News.

В ходе демонстрации в Монреале произошли столкновения с полицией. Протестующие бросали в правоохранителей камни и повредили несколько зданий. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ.

По данным полиции, трое человек были арестованы за нападение на правоохранителей. Также было зафиксировано восемь случаев вандализма в отношении зданий и транспорта.

Министр высшего образования Квебека Элси Лефевр заявила в соцсети X, что власти признают право студентов на протест, но осуждают акты насилия и вандализма. Она добавила, что правительство следит за ситуацией.

Студенты в Канаде последовали примеру французских учащихся, которые протестуют из-за проблем в образовании с конца сентября. Забастовка студентов постепенно охватила все Францию, на улицы стали выходить демонстранты, выступающие против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Демонстрации студентов прошли также в Италии, Германии, Бельгии и Греции.