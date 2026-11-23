Суд Китая приговорил бывшего чиновника к смертной казни по обвинению в получении взяток на $29 млн, передает CCTV. Суд также конфисковал все его личное имущество. За содействие следствию ему отсрочили исполнение приговора на два года

Суд Китая приговорил экс-заместителя секретаря партийной группы и зампредседателя постоянного комитета Народного собрания провинции Чжэцзян Гао Синфу к смертной казни за получение взяток на сумму около 193 млн юаней ($29 млн), сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Чиновника также лишили всех политических прав пожизненно и конфискацию все личное имущество в доход государства.

Суд установил, что в 2004–2025 гг. чиновник, занимая руководящие посты в строительных и транспортных компаниях, а также должности замгубернатора провинции Чжэцзян и — позже — зампредседателя постоянного комитета Народного собрания провинции, использовал свое служебное положение для оказания содействия компаниям и гражданам в получении строительных подрядов, размещении акций на бирже и в ведении бизнеса. За это он сам или через посредников получил взятки на общую сумму около $29 млн.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В частности, обвиняемый признал вину, раскаялся, добровольно сообщил следствию о ранее неизвестных эпизодах коррупции, а также содействовал возврату нелегально полученных денег. В связи с этим приговор будет исполнен с отсрочкой на два года, уточняет издание.