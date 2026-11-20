На севере Китая обнаружены горные породы возрастом 3,95 млрд лет. Это древнейшие известные породы в Азии, пишет «Синьхуа». Находку обнаружили в восточной части провинции Хэбэй

В Китае нашли горные породы возрастом 3,95 млрд лет, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую геологическую службу.

Земля сформировалась около 4,5 млрд лет назад, но геологические данные за первые несколько сотен миллионов лет ее существования практически не сохранились. Найденные в восточной части провинции Хэбэй породы датированы возрастом 3,95 млрд лет, отмечает агентство.

Эти породы указывают на возможную тектоническую активность, связанную с субдукцией. До этого старейшими горными породами считались канадские гнейсы Акаста (около 4 млрд лет). Новое открытие в Азии сокращает разрыв с мировым рекордом до 50 млн лет.