На НПЗ «Славянск-Эко» в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошли возгорания и разлив нефти, повреждены резервуары для хранения, сообщила компания. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий и стабилизации ситуации. Оценка ущерба будет проведена позднее

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Славянск-Эко» загорелся после удара БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Повреждения получили установка атмосферной дистилляции нефти, трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции, а также резервуары для хранения нефти и связанные с ними трубопроводы. Кроме того, разрушены парки хранения темных нефтепродуктов.

На объектах произошли «серьезные возгорания», говорится в сообщении компании. Кроме того, из-за повреждения резервуаров произошел разлив нефти.

Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий и стабилизации ситуации. Детальная оценка ущерба будет проведена после завершения этих мероприятий.

Производство на НПЗ было остановлено после сентябрьской атаки. С того момента сотрудники завода и подрядчики вели восстановительные работы, отметили в «Славянск-Эко».