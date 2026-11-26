Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 10 декабря в 12:00 мск. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и россиян. Прием вопросов продлится с полуночи 27 ноября до окончания программы

Программа «Итоги года», которая объединит большую пресс-конференцию и прямую линию, с президентом России Владимиром Путиным пройдет 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа „Итоги года с Владимиром Путиным“. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», — говорится в сообщении.

Прием вопросов продлится с 00:00 мск 27 ноября до окончания программы, уточнили в Кремле. Их можно будет задать через сайт moskva-putinu.рф (москва-путину.рф), СМС/ММС, а также звонки из-за рубежа. Вопросы также будут принимать через мобильное приложение, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и чат-бот в мессенджере Max.