В Кремле обратили внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о причастности СБУ к атаке на российский корвет «Меркурий» у побережья Ливии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, этим вопросом занимается Минобороны

Кремль обратил внимание на заявление Владимира Зеленского об атаке на российский корвет «Меркурий» у берегов Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла, запись которого опубликована в канале Кремля в Max.

Дмитрий Песков сообщил, что вопрос находится в ведении Минобороны России. По его словам, ведомство предоставит информацию, если сочтет это целесообразным.

«Но, конечно же, мы обратили внимание на заявление Зеленского на этот счет», — добавил представитель Кремля. О планах совместного расследования с Ливией он не уточнил.

Владимир Зеленский 23 ноября заявил о причастности Службы безопасности Украины к атаке на российский корабль. Об уничтожении военного корабля в результате мощного взрыва в ливийском Бенгази также сообщало Naval News 22 ноября.

По данным Reuters, правительство восточной Ливии по итогам предварительного расследования предположило, что причиной взрыва на российском корабле стала атака беспилотников. Источники агентства сообщили о 10 пострадавших с легкими ранениями, среди которых есть россияне и ливийцы.

Ливийские власти направили в Генассамблею и Совет Безопасности ООН запрос на международное расследование атак.