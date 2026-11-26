Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году пройдет раньше из-за напряженного графика главы государства, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мероприятие пройдет 10 декабря и будет совмещено с большой пресс-конференцией

Решение провести прямую линию в этом году 10 декабря, а не во второй половине месяца, как было ранее, связано с напряженным рабочим графиком президента РФ Владимира Путина. Об этом на конференц-колле заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что в декабре достаточно напряженный рабочий график у президента, и поэтому решили чуть пораньше повести это важное и столь ожидаемое в стране мероприятие», — пояснил Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас идет подготовка к мероприятию. Он уточнил, что сегодня в полночь по московскому времени заработают все каналы приема обращений. Речь идет об интернет-каналах, телефонных звонках, СМС-сообщениях и др.

Представитель Кремля также отметил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в этом году помогли сделать безграничным число станций, принимающих обращения граждан на прямую линию с президентом. Он подчеркнул, что за счет этого еще большее число граждан смогут задать свои вопросы, поговорить о своих проблемах и озвучить свою позицию по тем или иным вопросам.

Дмитрий Песков добавил, что президент каждый год проводит тщательную подготовку к прямой линии. По его словам, это большая работа, которой «предшествует период сбора обновленной, последней информации от всех ведомств по основным вопросам, которые стоят на повестке дня». После этого с этими данными знакомится глава государства, добавил он.

Подготовка к мероприятию началась еще в октябре. Тогда Дмитрий Песков подтвердил , что прямая линия вновь пройдет в совмещенном формате, а использование нейросетей позволит увеличить число обрабатываемых обращений.