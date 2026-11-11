В МИД назвали причину смерти посла России в США Александра Дарчиева

Посол России в США Александр Дарчиев умер от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат ушел из жизни 11 ноября в возрасте 66 лет в Москве. ООН выразила соболезнования

Причиной смерти посла России в США Александра Дарчиева стало хроническое заболевание. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Александр Никитич [Дарчиев] умер сегодня в Москве от хронического заболевания», — уточнила дипломат.

О дате и месте прощания ведомство проинформирует дополнительно, добавила она.

11 ноября МИД РФ сообщил, что Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни. Там выразили соболезнования родным и близким дипломата. Соболезнования также выразили в ООН.

Александр Дарчиев родился в 1960 г. в семье дипломата, советника-посланника посольства России в Венгрии Никиты Дарчиева. Он находился на дипломатической службе с 1992 г. В 2014–2021 гг. был послом России в Канаде, а с 2021-го занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.