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В МИД назвали причину смерти посла России в США Александра Дарчиева

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 21:59
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Посол России в США Александр Дарчиев умер от хронического заболевания, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат ушел из жизни 11 ноября в возрасте 66 лет в Москве. ООН выразила соболезнования
Причиной смерти посла России в США Александра Дарчиева стало хроническое заболевание. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Александр Никитич [Дарчиев] умер сегодня в Москве от хронического заболевания», — уточнила дипломат.
О дате и месте прощания ведомство проинформирует дополнительно, добавила она.
11 ноября МИД РФ сообщил, что Александр Дарчиев умер на 67-м году жизни. Там выразили соболезнования родным и близким дипломата. Соболезнования также выразили в ООН. 
Александр Дарчиев родился в 1960 г. в семье дипломата, советника-посланника посольства России в Венгрии Никиты Дарчиева. Он находился на дипломатической службе с 1992 г. В 2014–2021 гг. был послом России в Канаде, а с 2021-го занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
Александр Дарчиев был назначен на должность посла России в США 6 марта 2025 г. Это стало возможно после того, как Москва получила агреман на соответствующее назначение от американской стороны 27 февраля 2025 г. во время встречи в Стамбуле, где Россия и Вашингтон обсуждали вопросы нормализации работы посольств в обеих странах.
Тэги
Посольство РФ США смерть

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