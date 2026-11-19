Ошибки, которые допускают аудиторы, «чрезмерно доверившиеся» нейросетям, в основном происходят в консалтинге, рассказал глава департамента регулирования бухучета, финотчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман в интервью «Эксперту». О крупных скандалах из-за применения технологии непосредственно в аудите пока неизвестно

Среди ошибок аудиторов, «чрезмерно доверившихся» нейросетям — недостоверные бухгалтерские консультации. Об этом в интервью «Эксперту» заявил директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман.

«Видел далекие от действительности бухгалтерские консультации аудиторов. Выяснялось, что их готовили с помощью ИИ, чрезмерно доверившись последнему», — рассказал Леонид Шнейдман. При этом о крупных скандалах из-за применения технологии непосредственно в аудите пока неизвестно, уточнил чиновник.

«Допускаю, что ошибки еще будут, шишки придется набить: иначе трудно понять, как работать в новых условиях», — добавил он. По словам Леонида Шнейдмана, в рекомендациях для аудиторов, которые Минфин выпускает ежегодно, планируется впервые затронуть тему использования ИИ: «Общий подход близок к тому, который Банк России рекомендует участникам финансового рынка: аккуратность, внимательность при использовании ИИ, в том числе в обращении с чувствительными данными», — сказал Леонид Шнейдман.

Рекомендации появятся через месяц-два, отметил Леонид Шнейдман. Процесс их подготовки включает анализ практики прошедшего аудиторского сезона, обращений и вопросов к аудиторам, а также изучение новых явлений. Детальные требования будут отсутствовать, обозначены только общие риски.

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