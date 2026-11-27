Военно-строительные части в составе ВС России будут комплектовать призывниками и контрактниками, сообщил замглавы Минобороны Павел Фрадков. В июле Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии на 27 тыс. человек. В Минобороны объясняли это созданием специальных военно-строительных подразделений

Военно-строительные части в составе Вооруженных сил России будут формироваться из призывников и контрактников. Об этом сообщил заместитель министра обороны Павел Фрадков в интервью информационной службе «Вести».

«Мы сейчас совместно с Генеральным штабом занимаемся определением порядка, сроков их формирования и комплектования. Это будут военно-строительные части в составе призывников и контрактников», — рассказал Павел Фрадков.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 27 тыс. человек. В Минобороны тогда объяснили необходимость такого решения созданием отдельных военно-строительных подразделений. В ведомстве отметили, что военным требуется новая инфраструктура, а гражданские подрядчики не всегда могут выполнять строительные работы с учетом требований к секретности и специфики объектов.

Павел Фрадков сообщил, что в рамках первого этапа реформирования военно-строительной отрасли уже созданы управления и отделы капитального строительства во всех родах войск и военных округах.