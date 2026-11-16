Самовольное сокращение произведений русских классиков недопустимо, заявили в Минпросвещения. Там уточнили, что в новые государственные учебники по литературе для пятых классов стихотворение «Зимний вечер», из которого составители «Литературного чтения» для третьих классов убрали строки про няню и кружку, войдет в полном объеме. В издательстве «Просвещение» сокращение объяснили соблюдением закона об информации про алкоголь

Произведения русских классиков должны изучаться школьниками в неизменном виде — произвольное сокращение текстов недопустимо, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Таким образом там прокомментировали ситуацию со стихотворением Александра Пушкина «Зимний вечер».

«Фонтанка» обратила внимание, что в учебнике «Литературное чтение» для третьего класса стихотворение представлено в сокращенном виде: из него убрали строки, где лирический герой обращался к няне и предлагал ей «выпить кружку».

Этот учебник относится к коммерческой линейке, уточнила советник президента России, председатель Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская. По ее словам, в новый учебник по литературе для пятых классов стихотворение войдет в полном виде и без купюр. Об этом же сообщили и в Минпросвещения.

Какие строки исключили из «Зимнего вечера» Выпьем, добрая подружка Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей.

В пресс-службе ГК «Просвещение» сообщили ТАСС, что при подготовке учебников для школьников учитываются установленные требования законодательства, в том числе об отсутствии информации, которая способна вызвать интерес к употреблению алкоголя. Использование фрагментов художественных произведений является общепринятой практикой подготовки учебников, позволяющей знакомить детей с классической литературой с учетом их возраста и образовательных задач курса, отметили в издательстве.

Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 г. во время ссылки в имение Михайловское. В нем поэт обращается к своей няне Арине Родионовне. Впервые произведение опубликовали в 1829 г.