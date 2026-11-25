В связи со снегопадом в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском отменены 37 рейсов, сообщает Минтранс. Свыше 40 рейсов задержаны более чем на два часа. При этом выполнено 538 рейсов

Из-за снегопада в московских аэропортах отменили 37 рейсов. Об этом сообщил Минтранс РФ.

« По данным на 15:00 мск в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском выполнено 538 рейсов. Задержаны более чем на 2 часа — 40 рейсов, отменено — 37 рейсов » , - говорится в сообщении.

Для обслуживания воздушных судов и пассажиров привлечен дополнительный персонал. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и оснащены всем необходимым для борьбы с последствиями непогоды, отметили в ведомстве.

В аэропортах регулярно проводятся чистки и обработка взлетно-посадочных полос реагентами для поддержания нормального коэффициента сцепления. Работа воздушного транспорта в московском регионе находится под особым контролем Минтранса, Росавиации и Ространснадзора.