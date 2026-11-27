Цены на проезд в общественном транспорте в Москве изменятся с 2 января: разовая поездка по бумажному билету «Единый» подорожает до 95 руб. По «Тройке» проезд обойдется в 84 руб., по биометрии — 80 руб. В дептрансе назвали последний вариант оплаты самым выгодным

В Москве со 2 января изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщил столичный дептранс в канале в Max.

Стоимость разовой поездки по бумажному билету «Единый» увеличится с 90 до 95 руб. Проезд по биометрии будет стоить 80 руб., по банковской карте — 93 руб., а по «Тройке» — 84 руб.

«Разовая поездка по биометрии уже шестой год остается самой выгодной — 80 руб. На 13 руб. дешевле, чем при оплате банковской картой», — сказано в сообщении дептранса.

Стоимость проезда на речных электросудах останется на прежнем уровне. Для школьников и студентов сохранят скидку в размере 71%: стоимость «единого» билета на 30 дней для них составит 1100 руб. (безлимитная «Тройка» для сравнения будет стоить 3870 руб.), на 90 дней — 3130 руб. (против 12,9 тыс. руб.).

Стоимость проезда в общественном транспорте в Москве индексируют ежегодно. В предыдущий раз цены также повышали со 2 января. Тогда цена разовой поездки по билету «Единый» увеличилась с 80 до 90 руб., по карте «Тройка» — с 67 до 75 руб.

Средства от повышения тарифов направят на обновление инфраструктуры подвижного состава и на развитие пассажирских сервисов и билетной системы, уточнили в дептрансе. Там добавили, что рост цен позволит компенсировать удорожание электроэнергии, топлива, запчастей и инфляцию.