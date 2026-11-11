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В Москве простились с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 16:06
Фото: Александр Щербак/ТАСС
В Москве прошло прощание с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Она умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Артистку похоронят рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище
В Москве в храме Воскресения Словущего закончилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщил корреспондент ТАСС.
Почтить ее память пришли десятки людей, близких и коллег. В частности, церемонию посетили заслуженная артистка России Галина Бокашевская, участники группы «На-На», художник Никас Сафронов, актер театра и кино Александр Цуркан и др., пишет ТАСС. 
Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, коллектив ВГИКа и др. Владимир Путин также выразил соболезнования в связи со смертью артистки. «Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», — было сказано в его телеграмме. 
Лидия Федосеева-Шукшина умерла 6 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. После отпевания в храме Лидию Федосеева-Шукшину похоронят рядом с Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.
Актриса родилась 25 сентября 1938 г. в Ленинграде. Она получила широкую известность после ролей в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Двенадцать стульев», в сериале «Петербургские тайны» и др. За свою карьеру артистка снялась более чем в 80 фильмах и сериалах.
Тэги
актриса смерть прощание

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