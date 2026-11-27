В Москве с января проиндексируют стоимость эвакуации машин на штрафстоянку, сообщил столичный дептранс. Он вырастет с 8,5 тыс. до 10 тыс. руб. для транспортных средств мощностью до 80 л.с.

В Москве с 1 января 2027 г. будет проиндексирована стоимость перемещения автомобилей на штрафстоянку и их хранение там, сообщил столичный дептранс в Max

«С 1 января 2027 г. будет скорректирована стоимость перемещения и хранения транспортных средств», — говорится в сообщении.

Корректировка тарифов осуществляется в пределах экономически обоснованного уровня тарифа, в стоимость которого включены затраты на топливо, на зарплаты, ремонт и обслуживание техники, пояснил дептранс «Интерфаксу».

«Плата за хранение не начисляется, если забрать транспортное средство в течение суток с момента его помещения на спецстоянку. А в случае, если произвести оплату до того, как забрать машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%», — уточнили в департаменте.

С нового года стоимость перемещения транспортных средств категорий М, А, В с мощностью двигателя до 80 л.с. с оплатой до того, как пройдет 60 дней с момента возвращения машины, но без 25%-ной скидки, будет стоить нарушителю 10 тыс. руб. В 2026 г. тарифы были установлены на уровне 8,5 тыс. руб.

За машину категории В с мощностью двигателя до 250 л.с. потребуется заплатить более 13 тыс. руб. (против 12,45 тыс. руб. в этом году). Столько же придется отдать за перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с. и другого транспорта с разрешенной максимальной массой до 4 тонн.

За эвакуацию транспортного средства свыше 4 т будет установлен тариф на уровне 74 тыс. руб. (против 71 тыс. руб.).

Хранение без скидки будет стоить в сутки 1,6 тыс. руб. за транспорт категории M и A. За транспортные средства категории B и D массой не более 3,5 т — 2,8 тыс. руб., за все остальные транспортные средства — 3,2 тыс. руб.