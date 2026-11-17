Врачи спасли жизнь самому маленькому новорожденному в Москве, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Девочка родилась с весом 330 граммов

Врачи спасли жизнь самому маленькому новорожденному в Москве, вес девочки составил всего 330 граммов, рост — 25 см. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные врачи успешно выхаживают 99% новорожденных с низкой массой тела, подчеркнула заммэра.

«Один из последних примеров — история девочки, которая появилась на свет в перинатальном центре „Коммунарка“ с весом всего 330 граммов. За четыре месяца благодаря работе врачей и активному участию мамы малышка набрала вес до 2020 граммов и смогла отправиться домой», — сообщила Анастасия Ракова ( цитата по «РИА Новости»).

Она уточнила. что девочка появилась на свет в результате экстренного кесарева сечения. По ее словам, причиной преждевременных родов стала тяжелая преэклампсия у матери. При этом осложнении у беременной женщины значительно повышается артериальное давление, нарушаются функции почек и других органов, пояснила она.

После выписки за развитием ребенка наблюдают специалисты центра ранней помощи «Коммунарки».