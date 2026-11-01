В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

Промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области было серьезно повреждено при атаке беспилотников, заявил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Возможно временное отключение электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей

Промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области серьезно пострадало из-за массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается», — сказал Глеб Никитин.

По его словам, ночью и утром в Нижегородской области произошла массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.

На местах происшествий работают оперативные службы, отметил губернатор. В ходе восстановительных работ возможно временное отключение электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей. Пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь.