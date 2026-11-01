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В Нижегородской области промпредприятие получило повреждения при атаке БПЛА

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 01 ноя 2026 10:21
Промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области было серьезно повреждено при атаке беспилотников, заявил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Возможно временное отключение электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей
Промпредприятие в Кстовском районе Нижегородской области серьезно пострадало из-за массированной атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
«Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается», — сказал Глеб Никитин.
По его словам, ночью и утром в Нижегородской области произошла массированная атака БПЛА: уничтожено более сотни дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.
На местах происшествий работают оперативные службы, отметил губернатор. В ходе восстановительных работ возможно временное отключение электричества, а также снижение параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках сетей. Пострадавшим гражданам будет оказана необходимая помощь.
В Минобороны сообщили, что за ночь с 31 октября на 1 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены 235 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Тэги
Нижний Новгород БПЛА Предприятия

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