Три человека пострадали при атаке БПЛА в Новороссийске, сообщил оперштаб Краснодарского края. Госпитализация им не потребовалась. В результате падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна, в двух частных домах произошло возгорание

При атаке БПЛА в Новороссийске пострадали три человека. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«Им оказали всю необходимую медицинскую помощь без госпитализации», — говорится в сообщении.

В результате падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна, в двух частных домах произошло возгорание, отметили в оперштабе. На месте работают экстренные службы.

Минобороны РФ сообщило , что за прошедшую ночь силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотников. Дроны сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями и Крымом.

В небе над Тульской областью силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена. Из-за падения обломков БПЛА в Ефремовском муниципальном округе частично выбиты стекла в трех частных домах.