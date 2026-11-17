В Праге в результате аварии с двумя поездами пострадали 46 человек, сообщило радио iROZHLAS. Среди получивших травмы есть гражданин России, уточнили в посольстве РФ в Чехии. Ущерб от инцидента оценивается более чем в 16 млн крон

В центре Праги в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали 46 человек, четверо из них получили тяжелые травмы, сообщило чешское радио iROZHLAS.

В числе раненых — машинисты обоих составов. Всех пострадавших доставили в больницы, уточнил представитель пражской службы спасения Карел Кирс.

Травмы получил один гражданин РФ, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства в Чехии Богдан Василивицкий. По его словам, у мужчины диагностированы легкие повреждения головы и руки.

Авария произошла утром 17 ноября на железнодорожном мосту над улицей Сейфертова (Seifertova), недалеко от Главного вокзала Праги. По данным Чешских железных дорог, столкнулись два региональных поезда. Один из них направлялся в город Миловице, другой прибыл из Млада-Болеслава.

Спасательные работы на месте столкновения поездов уже завершены, рассказал пресс-секретарь Железнодорожной инспекции Ян Кучера. Он уточнил , что ущерб от инцидента превышает 16 млн чешских крон (порядка $720 тыс.).

На месте работают следователи. Установление причин аварии продолжается. Министр транспорта Иван Беднарик рассказал, что, предположительно, один из поездов проехал на красный свет. При этом он не стал рассуждать, произошло это из-за технической неисправности или человеческого фактора.