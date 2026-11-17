В работе сервисов компании Apple произошел сбой по всему миру. Пользователи, в частности, сообщили об отказе Apple Pay

В работе онлайн-сервисов Apple произошел масштабный сбор по всему миру, следует из данных Downdetector.

Владельцы устройств Apple по всему миру жалуются на неполадки у Apple Pay, iCloud, App Store и службы поддержки компании.

Согласно данным на сайте корпорации, Apple фиксирует сложности со входом в аккаунт iCloud. Также наблюдается сбой сервисов Apple Business, Schoolwork, Apple School Manager и AppleCare on Device. USA Today пишет , что компания также сообщала о проблемах в работе App Store и Apple Music.

Причина сбоя не уточняется.