Вакцина «Онкопепт» вышла на клиническое применение в РФ, сообщили в ФМБА. Препарат предназначен для лечения колоректального рака. Первому пациенту вакцину ввели 31 марта

В России стартовало клиническое применение вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Об этом сообщил замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич.

«Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. <…> Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — уточнил Игорь Борисевич ( цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас для этого ведется набор пациентов.

Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике вакцины «Онкопепт» в ноябре 2025 г. Первому пациенту препарат ввели 31 марта 2026 г. В мае глава ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что вакцину получили уже первые пять пациентов.

13 апреля разрешение на клиническое применение получила еще одна вакцина агентства для терапии колоректального рака — «Онкорна». Она основана на платформе мРНК.