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В России предложили создать персональные образовательные счета

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 14:32
Фото: RUT MIIT/Unsplash
В России могут создать персональные образовательные счета, рассказал директор по корпоративному развитию «Просвещения» Алексей Рябинин. По его словам, такой счет позволит человеку видеть доступные меры господдержки и другие источники финансирования обучения
В России у граждан может появиться персональный образовательный счет, с помощью которого человек увидит доступные меры государственной поддержки и другие источники финансирования обучения. Об этом на дне платформенной экономики сообщил директор по корпоративному развитию ГК «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) Алексей Рябинин.
«Такой инструмент мог бы стать частью непрерывной образовательной траектории человека. Его можно будет использовать при поступлении в вуз, повышении квалификации или освоении новой профессии. Важно, чтобы человек мог сразу видеть доступные ему меры поддержки и другие возможности финансирования обучения», — отметил Алексей Рябинин.
При выборе образовательной программы пользователь сможет увидеть ее стоимость и возможные варианты оплаты, в числе которых — государственная поддержка, личные накопления, средства работодателя и образовательные кредиты, уточнил Алексей Рябнин. 
Еще одним направлением для проработки он назвал целевые образовательные сбережения. Они позволят семьям заранее откладывать деньги на обучение детей. Также рассматривается интеграция финансовых сервисов в образовательные платформы. С их помощью можно будет оплачивать обучение, перечислять стипендии и гранты, использовать меры господдержки и оформлять образовательные кредиты, добавил директор по корпоративному развитию «Просвещения».
В октябре появилась инициатива создать единый образовательный профиль человека. Он должен объединить сведения об обучении человека на разных этапах жизни: от школьных кружков до высшего и корпоративного образования. Предложение подготовила экспертная группа «Образование» в рамках разработки Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 г., писал «Эксперт». 
Тэги
Образование счета

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