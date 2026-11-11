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В России утвердили ГОСТ для блюд русской кухни

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 11 ноя 2026 17:09
Фото: Морозова Юлия/Агентство «Москва»
В России утвержден ГОСТ для русской кухни, описывающий рецептуру 132 блюд, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Документ вступает в силу с 1 января 2027 г. В Роскачестве пояснили, что стандарт был разработан по запросу ресторанного сообщества 
В России приняли ГОСТ на 132 блюда русской кухни. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на международном форуме «Всемирный день качества-2026».
«Отрасль рестораторов вместе с Росстандартом и Роскачеством в течение последних двух лет формировали единый ГОСТ традиционной русской кухни. И буквально перед началом этой встречи, как раз к Дню качества, Росстандарт подписал разработанный и согласованный экспертами отрасли стандарт. Он детально описывает рецептуру 132-х блюд — от борща до кулебяк», — сказал министр.
По его словам, это не попытка «все зарегулировать», а ориентир для гарантии подлинности и качества продукции. Антон Алиханов также напомнил об инициативе ввести «русский завтрак» в отелях и кафе. Он выразил уверенность, что «потребительский патриотизм» поможет отечественным сельхозпроизводителям.
ГОСТ вступает в силу 1 января 2027 г. с правом досрочного применения, уточнили «РИА Новости» в Роскачестве. Он был разработан по запросу ресторанного сообщества, которое предложило определить единые подходы к русской традиционной кухне.
По словам главы Роскачества Максима Протасова, качество услуги зависит не только от сервиса и безопасности, но и от достоверности информации: гость должен четко понимать принципы приготовления блюд, заявленных заведением. Он добавил, что ГОСТ призван повысить качество услуг питания и направлен на развитие ответственного отношения бизнеса к потребителю.
В сентябре 2025 г. Минпромторг предложил включить русскую кухню в список нематериального наследия. Инициатива призвана поддержать развитие национальной гастрономии и увеличить количество заведений, предлагающих традиционные блюда.
Тэги
Россия ГОСТ Русская кухня

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