Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) после ухода с должности генерального директора Wildberries, сообщили в RWB. Смена генерального директора не повлияет на операционную деятельность компании, объяснили в пресс-службе

Основательница Wildberries Татьяна Ким после отставки с поста гендиректора компании продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB. Об этом сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании.

«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — сказали в пресс-службе.

С 2024 г. компания Wildberries входит в RWB, куда также перешла ее операционная деятельность. В организации пояснили, что из-за формирования экосистемы и владения Wildberries частью активов RWB смена генерального директора не повлияет на операционную деятельность.

21 ноября Татьяна Ким перестала быть генеральным директором компании. Должность занял Алексей Куликов, который также является генеральным директором рекламного агентства «Диджико» и компании «ВБ Инжиниринг».