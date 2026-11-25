Один человек погиб при атаке беспилотников на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, всего за ночь над регионом были сбиты более 145 дронов. В результате «на отдельных территориях» произошли отключения света, а некоторые школы будут работать «по измененному графику»

Один человек погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.

«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал глава региона.

По его словам, силы ПВО за ночь сбили над регионом более 145 дронов. На «отдельных территориях» отключилось электричество, экстренные службы приступили к восстановлению электроснабжения, уточнил Вячеслав Федорищев. Он также предупредил, что некоторые школы будут работать по измененному графику.

Минобороны РФ ночные атаки пока не комментировало.