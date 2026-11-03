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В Севастополе и Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 03 ноя 2026 11:34
Из-за повреждения энергообъектов за пределами Севастополя в городе ограничили подачу электричества — поступающих объемов не хватает даже для графика отключений «два через шесть», сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, город получает основную часть энергии из других регионов. Аналогичные ограничения введены и в Крыму
В Севастополе ввели ограничения на подачу электроэнергии после повреждения объектов энергетической инфраструктуры за пределами города, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере Max.
Из-за недостаточного объема поступающей электроэнергии пока невозможно соблюдать даже график отключений «два через шесть», уточнил Михаил Развожаев. «Объем поступающей электроэнергии не позволяет обеспечить такой режим», — написал губернатор. 
Он пояснил, что основную часть электроэнергии Севастополь получает из других регионов, поэтому повреждения энергетических объектов за пределами города отражаются на его энергоснабжении. По словам Михаила Развожаева, сейчас работает оперативный штаб. Сроки возвращения к графикам пока не определены.
Аналогичные ограничения введены и в некоторых регионах Крыма. Так, об отключении электроэнергии сообщили власти АлуштыЕвпатории и города Саки. «В большей части города отсутствует энергоснабжение, ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях за пределами муниципалитета», — написал глава Евпатории Виталий Оганесян в мессенджере Max. Он предупредил, что из-за этого давление в системе водоснабжения сейчас низкое. В диспетчерской службе Ялты рекомендовали жителям не пользоваться лифтами. 
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 856 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами и акваторией Черного моря. Дроны, в частности, были сбиты над Крымом, Московским регионом, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями. 
Тэги
Севастополь Электроэнергия Ограничения

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