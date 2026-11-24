Из-за снегопада в Шереметьево ограничили количество взлетов и посадок, сообщили в пресс-службе авиагавани. Ограничения продлятся до 16:00 мск 25 ноября. Авиакомпания «Победа» предупредила о переносе части рейсов во Внуково. Там сообщили, что задержек из-за снегопада нет

Аэропорт Шереметьево ограничил число взлетов и посадок из-за снегопада, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Ограничения будут действовать до 16:00 мск 25 ноября, уточнили там.

«Мера предпринята в целях обеспечения безопасности полетов и поддержания установленных стандартов обслуживания авиакомпаний и пассажиров», — пояснили в Шереметьево. Там уточнили, что авиакомпании совместно со службами аэропорта корректируют расписание рейсов. Скоплений пассажиров в терминалах нет, добавили в авиагавани.

Из-за снегопада «Победа» предупредила о переносе части рейсов во Внуково. Речь идет о запланированных на 24 ноября рейсах Чебоксары — Москва, Москва — Екатеринбург, Сочи — Москва и Москва — Челябинск. Кроме того, решение также затронет рейсы, запланированные на 25 ноября: Екатеринбург — Москва, Москва — Волгоград, Челябинск — Москва и Москва — Владикавказ. Во Внуково сообщили, что задержек рейсов из-за непогоды нет.