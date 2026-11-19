Беспилотники атаковали нефтяные резервуары вблизи Альметьевска (Татарстан), сообщили в пресс-службе главы республики. Там заверили, что в результате произошедшего погибших и пострадавших нет

Нефтяные резервуары вблизи Альметьевска (республика Татарстан) подверглись атаке беспилотников, сообщили в пресс-службе главы республики журналистам.

«Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара», — говорится в сообщении ( цитата по ТАСС).

Погибших и пострадавших нет, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что осколки повредили несколько гражданских объектов.