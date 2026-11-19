Банк России может повысить ключевую ставку, если не увидит сигналов замедления инфляции, заявил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов. Такие предложения звучали на последнем заседании совета директоров в октябре, но они носили точечный характер

Банк России не исключает повышение ключевой ставки, если инфляция будет оставаться высокой и не появятся признаки ее замедления. Об этом заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге.

«Если не увидим разворота инфляционных трендов вниз, я сильно сомневаюсь, что мы сможем возобновить снижение ставки. Более того, если что-то пойдет не так и инфляция продолжит ускоряться, прежде всего, в устойчивой части, то это может актуализировать вопрос и о повышении ключевой ставки», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Кирилла Тремасова, такие предложения озвучивали отдельные члены совета директоров на октябрьском заседании по ставке, «но они носили точечный характер» и широко не обсуждались.

Ужесточение денежно-кредитной политики выходит за рамки базового сценария, который предполагает снижение ставки. Условием для возвращения к снижению ставки Кирилл Тремасов назвал улучшение инфляционной картины. По его словам, регулятор должен увидеть, что устойчивый рост цен вновь замедляется хотя бы до 4–5% в пересчете на год. «Если не увидим разворота инфляционных трендов вниз, я сильно сомневаюсь, что мы сможем возобновить снижение ставки», — сказал Кирилл Тремасов.

23 октября Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Тогда же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о сокращении пространства для снижения ставки: прогноз ее среднего уровня на 2027 г. был повышен до 12,5–13,5% с 10,5–12,5%.