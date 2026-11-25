Власти Уфы одобрили введение туристического налога с 1 января 2027 г. Первоначально ставка составит 3% от стоимости проживания, а к 2029 г. вырастет до 5%. В первый год город рассчитывает получить от налога 91,9 млн руб.

Депутаты горсовета Уфы поддержали предложение городской администрации о введении туристического налога. Трансляция заседания велась на странице горсовета во «ВКонтакте». За решение проголосовали 26 депутатов, один воздержался.

Налог начнут взимать с 1 января 2027 г. по ставке 3%. В 2028 г. она увеличится до 4%, в 2029-м — до 5%. Как пояснил исполняющий обязанности заместителя главы администрации — начальника финансового управления Евгений Чебаков, налог будут уплачивать организации и физические лица, предоставляющие места для временного проживания в объектах, включенных в реестр классифицированных средств размещения (в него входят гостиницы, санатории, кемпинги, на турбазы и др.).

По словам Евгения Чебакова, в Уфе работают 108 включенных в реестр объектов, в том числе гостиницы, отели и хостелы. Все поступления от нового налога будут зачисляться в городской бюджет. В 2027 г. власти ожидают получить 91,9 млн руб.

В докладе также отмечалось, что в налоговую базу не включается стоимость проживания ряда льготных категорий граждан. Среди них — участники спецоперации, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды.

Туристический налог уже действует в 12 городах-миллионниках. В 2025 г. его ввели в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани , Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Перми и Волгограде. В 2026 г. к ним присоединились Нижний Новгород , Самара и Воронеж.

С 2026 г. налог также ввели в Курске. Среди других городов, где он действует, — Липецк, Орел, Тамбов, Владимир, Тверь и Арзамас. В Нижегородской области налог распространяется также на Городецкий, Балахнинский и Володарский округа.

В Башкортостане, согласно сообщению горсовета Уфы, туристический налог уже введен в одном городском округе и 26 муниципальных районах. При этом в 19 районах он действует на территории отдельных поселений.