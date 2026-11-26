В Вологде пятилетняя девочка из многодетной семьи, где воспитывались 12 детей, умерла от истощения, сообщил региональный СК. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По словам губернатора Георгия Филимонова, девять детей из семьи госпитализировали

Следственное управление СК России по Вологодской области возбудило два уголовных дела после смерти пятилетней девочки от истощения, сообщило ведомство в своем канале в Max.

Расследование ведется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ст. 293 УК РФ (халатность). С родителями погибшей девочки проводят следственные действия, назначены судебные экспертизы. Следователи также допрашивают должностных лиц, медицинских работников и родственников семьи.

По данным СК, семья, в которой воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, состояла на профилактическом учете и жила в ненадлежащих бытовых условиях. Законные представители не обеспечивали должного ухода за детьми, а сотрудники органов профилактики своевременно не приняли мер для защиты их прав.

Пятилетняя девочка скончалась. Ее семилетний брат также был госпитализирован в состоянии истощения, ему оказывают медицинскую помощь, уточнили в СК. Ведомство сообщило, что решается вопрос об изъятии детей из семьи и помещении их в специализированные учреждения.