Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

В возрасте 99 лет умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 06 ноя 2026 21:55
Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
На 100-м году жизни умер народный артист России Юрий Каюров. Прощание с артистом состоится 10 ноября, его похоронят на Троекуровском кладбище. Актер дебютировал в кино в 1961 году, исполнив роль Ленина в фильме «В начале века»
На 100-м году скончался советский и российский актер театра и кино Юрий Каюров, сообщила пресс-служба Малого театра в своем канале в Max.
«Только что в Малый театр пришла очень грустная новость — не стало всеми любимого народного артиста России Юрия Каюрова. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича», — отметили в театре.
Прощание с Юрием Каюровым пройдет 10 ноября в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщили ТАСС в семье артиста. Его похоронят на Троекуровском кладбище. 
Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 г. в Череповце. В 1952 г. он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. Сразу после выпуска и до 1966 г. работал в Саратовском театре драмы, а с 1967 г. — в московском Малом театре. Играл в спектаклях по произведениям Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького и др.
В кино он дебютировал в 1961 г. в фильме «В начале века», где сыграл роль Владимира Ленина. Всего он сыграл его 18 раз. В общей сложности артист снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе, в таких лентах, как «Долгие проводы», «Пропавшая экспедиция» и «Романовы. Венценосная семья».
В 1979 г. Юрий Каюров получил звание народного артиста РСФСР. Дважды он становился лауреатом Госпремии СССР.
Тэги
смерть артист

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Москве Новости

Прощание с телеведущим Владимиром Молчановым пройдет 15 мая в Москве
14 мая 2026
В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым Новости

В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым
15 мая 2026
Умер художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов Новости

Умер художественный руководитель театра «Особняк» Дмитрий Поднозов
21 июл 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.