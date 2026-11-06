В возрасте 99 лет умер народный артист РСФСР Юрий Каюров

На 100-м году жизни умер народный артист России Юрий Каюров. Прощание с артистом состоится 10 ноября, его похоронят на Троекуровском кладбище. Актер дебютировал в кино в 1961 году, исполнив роль Ленина в фильме «В начале века»

На 100-м году скончался советский и российский актер театра и кино Юрий Каюров, сообщила пресс-служба Малого театра в своем канале в Max.

«Только что в Малый театр пришла очень грустная новость — не стало всеми любимого народного артиста России Юрия Каюрова. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям Юрия Ивановича», — отметили в театре.

Прощание с Юрием Каюровым пройдет 10 ноября в прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщили ТАСС в семье артиста. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Юрий Каюров родился 30 сентября 1927 г. в Череповце. В 1952 г. он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. Сразу после выпуска и до 1966 г. работал в Саратовском театре драмы, а с 1967 г. — в московском Малом театре. Играл в спектаклях по произведениям Александра Островского, Антона Чехова, Максима Горького и др.

В кино он дебютировал в 1961 г. в фильме «В начале века», где сыграл роль Владимира Ленина. Всего он сыграл его 18 раз. В общей сложности артист снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, в том числе, в таких лентах, как «Долгие проводы», «Пропавшая экспедиция» и «Романовы. Венценосная семья».

В 1979 г. Юрий Каюров получил звание народного артиста РСФСР. Дважды он становился лауреатом Госпремии СССР.