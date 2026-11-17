В Минобороны Японии заявили, что два российских самолета нарушили воздушное пространство страны к северо-западу от острова Окиносима. В ответ на это Токио поднял в воздух истребители. О поднятии самолетов также заявили в Южной Корее

Два самолета из России могли нарушить воздушное пространство Японии. Об этом сообщили в Минобороны Японии.

Как утверждает ведомство, первый самолет находился в воздушном пространстве Японии с 04:07 до 04:10 утра по местному времени (22:07–22:10 мск), второй — с 04:09 (22:09 мск) до 04:12 (22:12 мск). Самолеты нарушили воздушное пространство страны к северо-западу от острова Окиносима, уточнили в ведомстве.

В ответ на это Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители. В Минобороны Японии отметили, что один из самолетов пересек Цусимский пролив, прошел между островами Йонагуни и Тайвань и вышел в Тихий океан.

Токио выразил Москве протест по дипломатическим каналам и потребовал принять меры для предотвращения подобных инцидентов, сообщил министр обороны Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

О поднятии истребителей в воздух также сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Там уточнили, что действия были предприняты после того, как несколько российских самолетов на короткое время вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи (не является территориальным воздушным пространством страны), пишет Yonhap. Позже самолеты покинули зону, не нарушив воздушное пространство страны, уточнили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.