Некоторые неработающие россияне должны платить взносы в ОМС, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Предложение не распространяется на школьников, пенсионеров и инвалидов — оно коснется молодых людей, которые не работают и «шикарный ведут образ жизни», но при этом не принимают участия в медицинском страховании. Этот вопрос Валентина Матвиенко уже поднимала в прошлом году

В России необходимо проработать введение платежей за обязательное медицинское страхование (ОМС) для россиян, которые официально не трудоустроены, но фактически получают доходы. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ при обсуждении бюджета ФОМС на 2027–2029 гг.

Валентина Матвиенко предложила разделить неработающих россиян на две категории: на тех, за кого взносы должно платить государство (к ним, в частности, она отнесла школьников, пенсионеров, инвалидов и тех, кто не работает по объективным причинам), и на тех, кто получает доход, но не принимает участия в финансировании системы ОМС.

«Есть неработающая часть населения — молодые, сильные, крепкие, которые, конечно же, работают и шикарный ведут образ жизни, но никакого участия в медицинском страховании не принимают, а по законодательству имеют право на полис ОМС», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, бюджеты регионов перечисляют на страхование неработающих граждан примерно 1,3 трлн руб. «Ну почему учителя, врачи, рабочие, водители должны за них платить?», — задалась вопросом спикер Совфеда. Она предложила ввести «условный платеж для начала» для тех, кто «якобы не работает».

Дополнительные поступления позволили бы российским регионам направлять больше средств на строительство больниц, школ, жилья для детей-сирот и ремонт коммунальных сетей, уточнила Валентина Матвиенко. К проработке инициативы она предложила привлечь профильный комитет Совфеда, ФОМС и Счетную палату.